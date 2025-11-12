Главу Минюста Украины Галущенко отстранили от должности. Ранее у него прошли обыски по делу о коррупции

Герман Галущенко

CentralAsia (CA) - Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей, объявила глава правительства Юлия Свириденко.

Такое решение было принято на экстренном заседании правительства утром 12 ноября.

«Решением правительства исполнение обязанностей министра возложили на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак», — сообщила Свириденко в своем телеграм-канале.

10 ноября у Германа Галущенко прошли обыски в рамках расследования дела о коррупции в компании «Энергоатом» — операторе всех четырех действующих атомных электростанций Украины. Галущенко с апреля 2021 года по июль 2025-го занимал пост министра энергетики Украины. Фигурантов дела, среди которых Тимур Миндич — соратник президента Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» — обвиняют в создании коррупционной схемы, в рамках которой любая компания, которая хотела поставлять оборудование или услуги для «Энергоатома» должна была платить «откат». Миндич покинул Украину незадолго до обысков.