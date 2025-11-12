Мажилис Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ

CentralAsia (KZ) - Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Поправку включили в рассмотренный сегодня законопроект по вопросам архивного дела.

«Отдельным блоком закреплены меры по защите детей от контента, причиняющего вред их здоровью и развитию. Запрещается распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в сообщении.

Как пояснил депутат Елнур Бейсенбаев, поправка вносит изменения сразу в девять законов — о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кино, СМИ и онлайн-платформах. В них появится четкое определение «пропаганды нетрадиционной ориентации». Также будет установлен запрет на ее распространение в СМИ, интернете и по телекоммуникационным каналам.

«Мы видим, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента — это вопрос их безопасности и психического здоровья», — отметил он.

В свою очередь, замминистра культуры и информации Евгений Кочетов заявил, что «пропагандой ЛГБТ является подталкивание к положительной общественной оценке нетрадиционной ориентации».

«Все эти моменты, когда будут говорить, что одни лучше других и вот этим быть хорошо, а вот этим вот плохо, все это элементы пропаганды. То есть везде, где будет положительная общественная оценка, все это и будет являться пропагандой. Просто лишь упоминание, информирование, приведение статистики пропагандой не является», — сказал он.

Еще один выступивший на сегодняшнем заседании депутат Никита Шаталов отверг критику международных правозащитных организаций, называвших принятую поправку нарушением прав человека.

«Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушениях международных обязательств, эти организации сами своими заявлениями нарушают международную практику, пытаясь на нас давить. Это неприемлемо», — заявил Шаталов.

На протяжении последних двух лет в Казахстане были созданы три петиции с требованием запрета пропаганды ЛГБТ, которые набрали необходимые для рассмотрения властями более 50 тыс. подписей. Изначально предполагалось, что соответствующую поправку включат в законопроект «О масс-медиа», однако ко второму чтению она оттуда «исчезла». В итоге, поправку включили в законопроект по вопросам архивного дела, который теперь поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

