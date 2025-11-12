экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Грузии найдены тела 18 погибших при крушении турецкого С-130
Предыстория: Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Спасатели нашли тела 18 из 20 погибших при крушении самолета ВВС Турции С-130 в Грузии. Поиски еще двух тел продолжаются. Об этом сообщил глава МВД Грузии Гела Геладзе, передает Publika.

Грузия создала международную следственную группу, в которой участвуют представители МВД Турции. «Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях»,— сказал Геладзе журналистам.

С-130 упал 11 ноября в муниципалитете Грузии Сигнахи, вблизи грузино-азербайджанской границы. Воздушное судно исчезло с радаров через 27 минут после взлета. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.

