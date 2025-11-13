Зеленский потребовал уволить министров юстиции и энергетики Украины на фоне коррупционного скандала. Оба уже подали заявления об отставке

Галущенко и Гринчук

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук больше не могут занимать свои должности. Так он прокомментировал расследование о коррупции в компании «Энергоатом» — операторе всех четырех действующих атомных электростанций Украины.

«Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать», - сказал Зеленский, отметив, что уже попросил премьер-министра Юлию Свириденко подготовить заявления об отставке министров. «Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости», — добавил он.

Также Зеленский сообщил, что подпишет указ о санкциях против двух людей, фигурирующих в деле «Энергоатома». Он не стал уточнять, кто эти люди.

«Сейчас всем в Украине очень сложно. Проходить через отключение электричества, «русские» удары, утраты. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то там есть схемы», — сказал президент.

Чуть позже премьер Свириденко заявила, что персональные санкции будут применены против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Миндич — соратник президента Зеленского, совладелец студии «Квартал 95». Он и Цукерман покинули Украину незадолго до обысков в «Энергоатоме».

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку. Копию заявления она опубликовала в фейсбуке. «В рамках моей профессиональной деятельности нарушений закона не было. Такие факты не могут существовать в принципе», — добавила она в комментарии к фото. Герман Галущенко также написал заявление об отставке, сообщила премьер-министр.

Герман Галущенко и Светлана Гринчук заняли свои посты в июле 2025 года. До назначения министром юстиции Галущенко был министром энергетики, а Гринчук — министром защиты окружающей среды. Ранее 12 ноября Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Перед этим у него прошли обыски в рамках дела об откатах в компании «Энергоатом».