Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

CentralAsia (KZ) - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания состоялась в Кремле сразу после переговоров лидеров.

Токаев называл подписание Декларации одной из главных целей его визита в Москву. По его словам, этот документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

Документ, опубликованный на сайте Кремля, разбит на четыре части — по направлениям сотрудничества — в политике, безопасности и экономике, в передовых наукоемких отраслях и в гуманитарной области. В нем, среди прочего, отмечено, что стороны «сохраняют приверженность целям построения более представительного и справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая все цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН)».

В Декларации также указано, что РФ и Казахстан видят ключевую роль Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в поддержании региональной стабильности и подчеркивают стремление к дальнейшему наращиванию потенциала этой организации.

В документе говорится об усилении сотрудничества в областях биологической и информационной безопасности. Обе страны также «продолжат прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе».

Кроме того, Казахстан и Россия подтвердили важность формирования стабильных международных транспортных коридоров, не подверженных политической конъюнктуре. Одним из ключевых направлений сотрудничества в этой области признано создание единого евразийского транспортно-логистического каркаса, который позволяет «укрепить региональную взаимосвязанность и диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных и безопасных цепочек поставок».

«Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза», стороны также продолжат развивать общие рынки в соответствии действующими договоренностями и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, говорится в документе.

Москва и Астана продолжат укреплять партнерство в энергетической сфере — по нефти, газу, углю и электроэнергии. Они также «продолжат практическое взаимодействие в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, с опорой на построение международных производственно-сбытовых цепочек».

Отдельный пункт посвящен миграционной сфере — стороны подтвердили стремление к дальнейшему совершенствованию условий пребывания граждан двух стран на территориях друг друга. Также РФ и Казахстан решили продолжить тесное сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров.

Помимо этого, стороны подтвердили, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы, должны неукоснительно соблюдаться.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита он около двух часов беседовал с Владимиром Путиным на неформальной встрече. 12 ноября состоялись официальные переговоры лидеров, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». Владимир Путин назвал диалог с казахстанским президентом содержательным и продуктивным.

