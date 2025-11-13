81-летнего актёра из «Игры в кальмара» оправдали по делу о сексуальных домогательствах

О Ён Су

CentralAsia (CA) - В Южной Корее оправдали 81-летнего актёра О Ён Су, сыгравшего одну из ключевых ролей в сериале «Игра кальмаров», по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Yonhap.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в 2017 году. Некая женщина заявила, что актёр, будучи на гастролях, обнял и поцеловал её в щеку против воли. Женщина подала заявление о домогательстве в полицию в декабре 2021 года, но дело закрыли. Однако через год прокуратура возобновила расследование по просьбе жертвы. Женщина заявляла, что после инцидента она вынуждена была в течение полугода ходить к психологу.

Суд низшей инстанции приговорил актёра к восьми месяцам тюремного заключения с испытательным сроком в два года.

Окружной суд города Сувона отменил решение суда низшей инстанции и полностью оправдал О Ён Су. В суде отметили возможность того, что память жертвы могла со временем исказиться, а в случае возникновения сомнений суд должен также учесть защиту интересов ответчика.

О Ён Су получил премию «Золотой глобус» 2022 года в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в телевизионном проекте» за свою роль в нашумевшем сериале Netflix «Игра кальмаров».