Коллапс Атлантического течения может вызвать резкое похолодание в Европе, - власти Исландии

CentralAsia (CA) - Исландия назвала потенциальное разрушение крупной системы течений в Атлантическом океане проблемой национальной безопасности и экзистенциальной угрозой, что позволяет ее правительству разрабатывать стратегию на случай наихудших сценариев, сообщил Reuters министр по вопросам климата страны.

Атлантическая меридиональная циркуляция (АМЦ) — течение, которое переносит теплую воду из тропиков на север, в сторону Арктики, и поток теплой воды помогает сохранять мягкие зимы в Европе.

Однако ученые предупреждают, что поскольку потепление ускоряет таяние арктических льдов и приводит к тому, что талая вода с ледяного щита Гренландии попадает в океан, холодная пресная вода может нарушить течение.

Потенциальное разрушение АМЦ может спровоцировать современный ледниковый период, при котором зимние температуры в Северной Европе резко упадут до новых экстремально низких значений, что принесет значительно больше снега и льда. АМЦ разрушался и раньше, особенно до последнего ледникового периода, завершившегося около 12 000 лет назад.

«Это прямая угроза нашей национальной устойчивости и безопасности», — заявил министр климата Исландии Йохан Палль Йоханнссон в электронном письме. «(Это) первый случай, когда конкретное климатическое явление было официально представлено Совету национальной безопасности как потенциальная экзистенциальная угроза».

По словам Йоханссона, повышение статуса проблемы означает, что министерства Исландии будут находиться в состоянии боевой готовности и координировать ответные меры. Правительство оценивает необходимость дальнейших исследований и разработки политики, а также ведёт работу над политикой готовности к стихийным бедствиям.

Оцениваемые риски охватывают целый ряд областей: от энергетической и продовольственной безопасности до инфраструктуры и международных перевозок.

Эффекты пульсации

Крушение Атлантического течения может иметь последствия далеко за пределами Северной Европы. По мнению учёных, это может нарушить многолетний режим осадков, на который опираются фермеры, ведущие натуральное хозяйство, в Африке, Индии и Южной Америке.

Это также может способствовать более быстрому потеплению в Антарктиде, где морской лед, окружающий самый южный континент, а также ледяные щиты на нем уже находятся под угрозой из-за изменения климата.

Ученые предупреждают, что мир недооценивает угрозу того, что коллапс АМЦ может стать неизбежным в течение ближайших нескольких десятилетий, поскольку глобальная температура продолжает расти.

В октябре Совет министров Северных стран профинансировал семинар «Nordic Tipping Week», в котором приняли участие 60 экспертов, оценивших возможное влияние на общество. Организаторы сообщили, что в настоящее время они завершают работу над рекомендациями, выработанными по итогам встречи.

«Проводится огромное количество исследований о вероятности того, когда именно произойдут события», — сказал Алекси Нуммелин, физик-океанограф Финского метеорологического института. «О реальном влиянии на общество известно гораздо меньше».

В понедельник ученые из более чем 30 университетов и международных организаций забили тревогу по поводу ускоренного таяния ледников, ледяных щитов и других замерзших пространств Земли.

Другие климатические министерства и метеорологические службы по всей Северной Европе сообщили агентству Reuters, что они финансируют дополнительные исследования, одновременно взвешивая возможные риски в своих планах по адаптации к изменению климата .

Метеорологическая служба Ирландии сообщила, что её учёные провели брифинг для премьер-министра страны в прошлом году и для парламентского комитета в прошлом месяце. Министерство окружающей среды Норвегии заявило, что «стремится углубить понимание проблемы посредством новых исследований», прежде чем принять решение о классификации АМЦ как угрозы безопасности.

Великобритания заявила, что следует научным докладам, в которых говорилось о маловероятности внезапного коллапса в этом столетии, и выделила более 81 миллиона фунтов стерлингов на исследования, чтобы понять, когда климатическая система Земли может оказаться в точке невозврата.

«Наука развивается довольно быстро, и времени на то, чтобы что-то с этим сделать, остается все меньше, поскольку переломный момент может быть уже совсем близок», — сказал океанограф и климатолог Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат (Германия).

Исландия не собирается рисковать, поскольку темпы потепления ускоряются, а выбросы парниковых газов продолжают расти.

«Морской лед может повлиять на морской транспорт; экстремальные погодные условия могут серьезно повлиять на наши возможности по ведению сельского хозяйства и рыболовства, которые играют ключевую роль в нашей экономике и продовольственных системах», — сказал Йоханссон.

«Мы не можем позволить себе ждать окончательных, долгосрочных исследований, прежде чем действовать».