Выброс плазмы с Солнца вызвал сильнейшие полярные сияния

CentralAsia (CA) -  На Солнце произошел третий выброс плазмы, что привело к одним из самых сильных полярных сияний десятилетия. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Есть шанс увидеть [полярные сияния], начиная с широт 45 градусов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полярный овал – область самых сильных сияний – уходит в Европу и Канаду, но, «возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца».

12 ноября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что Землю накрыла мощная магнитная буря планетарного масштаба. По информации ученых, столь высокая активность связана с приходом к Земле трех плазменных облаков на фоне экстремального всплеска солнечных вспышек последних дней.

