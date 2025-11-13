Токаев провёл кадровые перестановки в судах Казахстана

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 10 ноября «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Казахстана».

Определены новые председатели судов:

по Алматы:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Раисов Тимур Толегенович;

специализированного межрайонного экономического суда – Нурбеков Айбар Баймаханович;

по Акмолинской области:

Сандыктауского районного суда – Садирмекова Арайлым Талипбековна;

Степногорского городского суда – Калиаскарова Салтанат Жакиповна (с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области);

по Актюбинской области:

суда №2 Актобе – Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;

Айтекебийского районного суда – Бертанов Талгатбек Батырбаевич (с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области);

по Атырауской области:

Макатского районного суда – Орыспаев Курмет Орыспайулы;

по Западно-Казахстанской области:

районного суда №2 Акжаикского района – Гумарова Тамара Салимжановна (с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области);

Бокейординского районного суда – Шингалиев Марат Энгельсович (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области);

суда №2 Уральска – Суханова Гулдана Ибраевна;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда – Оспанова Балжан Каиргельдиновна;

Камыстинского районного суда – Ертаева Галия Каиркановна (с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области);

Костанайского городского суда – Садвокасов Жумабек Майхибинович;

по Северо-Казахстанской области:

межрайонного суда района Шал акына – Умаров Рустем Кошкарович (с освобождением от должности судьи суда №2 города Петропавловска этой же области);

по Туркестанской области:

Ордабасинского районного суда – Сатыбалдиева Айжан Кулмановна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента);

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска – Жунусова Жанат Ниеткабыловна;

межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска – Жаксыбекова Нургуль Айтбековна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области).

Назначены на должность судьи:

по Астане:

межрайонного суда по гражданским делам – Бурабаев Дулат Кайдарович (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области);

межрайонного суда по гражданским делам - Ибраева Назгуль Ерканатовна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области);

межрайонного суда по гражданским делам – Калиева Арайлым Кадилбековна (с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области);

межрайонного суда по уголовным делам – Алиева Акмарал Хакимовна (с освобождением от должности судьи суда №2 города Актобе Актюбинской области);

межрайонного суда по уголовным делам – Жунусов Данияр Тулиндыевич (с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области);

специализированного межрайонного следственного суда – Киянбекова Асель Ерлановна (с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана Улытауской области);

специализированного межрайонного экономического суда – Кошенов Асламбек Кийкбаевич (с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области);

специализированного межрайонного экономического суда – Сапарбек Аида (с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области);

по Алматы:

Бостандыкского районного суда – Бори Мират Кайратулы (с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области);

специализированного межрайонного административного суда – Ахметова Ардак Бауржановна (с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области);

специализированного межрайонного административного суда – Абдиканиев Рамшит Нургабилович;

специализированного межрайонного административного суда – Жолболдиева Дария Оразалиевна (с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области);

Медеуского районного суда – Аметкулов Канат Амангельдиевич;

по Абайской области:

Бородулихинского районного суда – Амарханов Нурсултан Николаевич;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Турысбекова Меруерт Сакеновна;

по Акмолинской области:

специализированного суда по административным правонарушениям Кокшетау – Жашибеков Амир Хафизович;

специализированного межрайонного экономического суда – Дюсенова Камиля Кадыржановна;

по Актюбинской области:

суда Актобе – Беккужина Динара Абзаловна;

суда Актобе – Избасова Алина Ерболкызы;

суда №2 Актобе – Кайболдин Жаслан Муратович;

суда №2 Актобе – Калиева Нуршат Жеделбаевна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Исмаилова Индира Асылхановна (с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области);

по Алматинской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Садыхова Эльмира Сансызбаевна;

специализированного межрайонного административного суда – Рамазанов Азат Аскарович (с освобождением от должности судьи Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области);

специализированного межрайонного экономического суда – Галымов Диас Манатович;

по Западно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда – Такеева Саяхат Ануаровна;

суда №2 Уральска – Рамазанов Данияр Рамазанович;

по Жамбылской области:

Кордайского районного суда – Искаков Кениш Илесович;

Таразского городского суда – Алимкулова Инара Базылбековна;

суда района Турара Рыскулова – Камбарбек Кали Ауелбекулы;

по Жетысуской области:

специализированного межрайонного административного суда – Нурболулы Азат;

по Карагандинской области:

суда №2 района Алихан Бокейхан города Караганды – Хасенова Анар Саматовна (с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области);

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда – Симиютина Елена Анатольевна;

по Кызылординской области:

специализированного суда по административным правонарушениям Кызылорды – Аблаева Айгуль Ауелбековна;

специализированного межрайонного экономического суда – Абдукаликов Олжас Исаевич (с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области);

по Мангистауской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Джумаева Мэншук Мухамедовна (с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области);

Мунайлинского районного суда – Казиев Ерсин Айтбаевич;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного административного суда – Сейлгазинова Алия Шормановна (с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области);

межрайонного суда по гражданским делам Павлодара – Кочерга Лаура Ильдусовна;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абдраманов Есбол Жунисалиевич (с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области);

специализированного межрайонного экономического суда – Курамысов Берик Полатбекович (с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области);

Сайрамского районного суда – Бегалиев Аскат Умаркулбекович;

по Восточно-Казахстанской области:

Курчумского районного суда – Мизимбаев Думан Сарсенбекович;

межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска – Такенова-Шакиртова Асель Едилевна;

Риддерского городского суда – Жансултанова Эльвира Кумарбековна;

Тарбагатайского районного суда – Татимбеков Данияр Толегенович.

От занимаемых должностей освобождены:

председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда – Ибраев Алмаз Серикович (в связи с уходом в отставку);

судьи Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку – Исабаева Акмарал Ахмеджановна, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы;

судья Атырауского областного суда в связи с уходом в отставку – Нуржанова Багила Баймуратовна;

судьи Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку – Аманжолов Нурбек Абдыманапович, Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич;

судья Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку – Ибраев Нурлан Саматович;

по Астане:

судья межрайонного суда по гражданским делам в связи с уходом в отставку – Искакбекова Саулет Майдановна;

по Алматы:

судья Турксибского районного суда в связи с достижением пенсионного возраста – Жилкибаева Айсара Сатовна;

по Шымкенту:

председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка – Калдаров Галым Калижанулы;

судья межрайонного суда по уголовным делам в связи с уходом в отставку – Мыстаев Максат Ганибекович;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного экономического суда в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда – Кожахметов Берик Акишханович;

по Акмолинской области:

судья Жаркаинского районного суда по собственному желанию – Сагинова Гульмира Маратовна;

судья Кокшетауского городского суда по собственному желанию – Кожамуратов Сержан Акылбаевич;

по Жамбылской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с достижением пенсионного возраста – Ясарова Рукия Карткуловна;

по Жетысуской области:

председатель Аксуского районного суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда – Шаймерденов Нурлан Садыкович;

по Костанайской области:

судья Костанайского межрайонного суда по собственному желанию – Жарасбаев Жумаш Рамазанович;

по Мангистауской области:

председатель Актауского городского суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда – Шайдуллин Бауыржан Жауымбайулы;

по Туркестанской области:

судья Казыгуртского районного суда в связи с уходом в отставку – Жумабаев Нуржан Амзебаевич;

по Восточно-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с переходом на другую работу – Оразбаев Салик Канатович.

Указ вступил в силу со дня подписания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения