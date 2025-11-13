Токаев провёл кадровые перестановки в судах Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 10 ноября «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Казахстана».
Определены новые председатели судов:
по Алматы:
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Раисов Тимур Толегенович;
- специализированного межрайонного экономического суда – Нурбеков Айбар Баймаханович;
по Акмолинской области:
- Сандыктауского районного суда – Садирмекова Арайлым Талипбековна;
- Степногорского городского суда – Калиаскарова Салтанат Жакиповна (с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области);
по Актюбинской области:
- суда №2 Актобе – Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;
- Айтекебийского районного суда – Бертанов Талгатбек Батырбаевич (с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области);
по Атырауской области:
- Макатского районного суда – Орыспаев Курмет Орыспайулы;
- по Западно-Казахстанской области:
- районного суда №2 Акжаикского района – Гумарова Тамара Салимжановна (с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области);
- Бокейординского районного суда – Шингалиев Марат Энгельсович (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области);
- суда №2 Уральска – Суханова Гулдана Ибраевна;
по Костанайской области:
- Аулиекольского районного суда – Оспанова Балжан Каиргельдиновна;
- Камыстинского районного суда – Ертаева Галия Каиркановна (с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области);
- Костанайского городского суда – Садвокасов Жумабек Майхибинович;
по Северо-Казахстанской области:
- межрайонного суда района Шал акына – Умаров Рустем Кошкарович (с освобождением от должности судьи суда №2 города Петропавловска этой же области);
по Туркестанской области:
- Ордабасинского районного суда – Сатыбалдиева Айжан Кулмановна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента);
по Восточно-Казахстанской области:
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска – Жунусова Жанат Ниеткабыловна;
- межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска – Жаксыбекова Нургуль Айтбековна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области).
Назначены на должность судьи:
по Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам – Бурабаев Дулат Кайдарович (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области);
- межрайонного суда по гражданским делам - Ибраева Назгуль Ерканатовна (с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области);
- межрайонного суда по гражданским делам – Калиева Арайлым Кадилбековна (с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области);
- межрайонного суда по уголовным делам – Алиева Акмарал Хакимовна (с освобождением от должности судьи суда №2 города Актобе Актюбинской области);
- межрайонного суда по уголовным делам – Жунусов Данияр Тулиндыевич (с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области);
- специализированного межрайонного следственного суда – Киянбекова Асель Ерлановна (с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана Улытауской области);
- специализированного межрайонного экономического суда – Кошенов Асламбек Кийкбаевич (с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области);
- специализированного межрайонного экономического суда – Сапарбек Аида (с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области);
по Алматы:
- Бостандыкского районного суда – Бори Мират Кайратулы (с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области);
- специализированного межрайонного административного суда – Ахметова Ардак Бауржановна (с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области);
- специализированного межрайонного административного суда – Абдиканиев Рамшит Нургабилович;
- специализированного межрайонного административного суда – Жолболдиева Дария Оразалиевна (с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области);
- Медеуского районного суда – Аметкулов Канат Амангельдиевич;
по Абайской области:
- Бородулихинского районного суда – Амарханов Нурсултан Николаевич;
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Турысбекова Меруерт Сакеновна;
по Акмолинской области:
- специализированного суда по административным правонарушениям Кокшетау – Жашибеков Амир Хафизович;
- специализированного межрайонного экономического суда – Дюсенова Камиля Кадыржановна;
по Актюбинской области:
- суда Актобе – Беккужина Динара Абзаловна;
- суда Актобе – Избасова Алина Ерболкызы;
- суда №2 Актобе – Кайболдин Жаслан Муратович;
- суда №2 Актобе – Калиева Нуршат Жеделбаевна;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Исмаилова Индира Асылхановна (с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области);
по Алматинской области:
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Садыхова Эльмира Сансызбаевна;
- специализированного межрайонного административного суда – Рамазанов Азат Аскарович (с освобождением от должности судьи Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области);
- специализированного межрайонного экономического суда – Галымов Диас Манатович;
по Западно-Казахстанской области:
- специализированного межрайонного административного суда – Такеева Саяхат Ануаровна;
- суда №2 Уральска – Рамазанов Данияр Рамазанович;
по Жамбылской области:
- Кордайского районного суда – Искаков Кениш Илесович;
- Таразского городского суда – Алимкулова Инара Базылбековна;
- суда района Турара Рыскулова – Камбарбек Кали Ауелбекулы;
по Жетысуской области:
- специализированного межрайонного административного суда – Нурболулы Азат;
по Карагандинской области:
- суда №2 района Алихан Бокейхан города Караганды – Хасенова Анар Саматовна (с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области);
по Костанайской области:
- Аулиекольского районного суда – Симиютина Елена Анатольевна;
по Кызылординской области:
- специализированного суда по административным правонарушениям Кызылорды – Аблаева Айгуль Ауелбековна;
- специализированного межрайонного экономического суда – Абдукаликов Олжас Исаевич (с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области);
по Мангистауской области:
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Джумаева Мэншук Мухамедовна (с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области);
- Мунайлинского районного суда – Казиев Ерсин Айтбаевич;
по Павлодарской области:
- специализированного межрайонного административного суда – Сейлгазинова Алия Шормановна (с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области);
- межрайонного суда по гражданским делам Павлодара – Кочерга Лаура Ильдусовна;
по Туркестанской области:
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абдраманов Есбол Жунисалиевич (с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области);
- специализированного межрайонного экономического суда – Курамысов Берик Полатбекович (с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области);
- Сайрамского районного суда – Бегалиев Аскат Умаркулбекович;
по Восточно-Казахстанской области:
- Курчумского районного суда – Мизимбаев Думан Сарсенбекович;
- межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска – Такенова-Шакиртова Асель Едилевна;
- Риддерского городского суда – Жансултанова Эльвира Кумарбековна;
- Тарбагатайского районного суда – Татимбеков Данияр Толегенович.
От занимаемых должностей освобождены:
- председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда – Ибраев Алмаз Серикович (в связи с уходом в отставку);
- судьи Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку – Исабаева Акмарал Ахмеджановна, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы;
- судья Атырауского областного суда в связи с уходом в отставку – Нуржанова Багила Баймуратовна;
- судьи Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку – Аманжолов Нурбек Абдыманапович, Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич;
- судья Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку – Ибраев Нурлан Саматович;
по Астане:
- судья межрайонного суда по гражданским делам в связи с уходом в отставку – Искакбекова Саулет Майдановна;
по Алматы:
- судья Турксибского районного суда в связи с достижением пенсионного возраста – Жилкибаева Айсара Сатовна;
по Шымкенту:
- председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка – Калдаров Галым Калижанулы;
- судья межрайонного суда по уголовным делам в связи с уходом в отставку – Мыстаев Максат Ганибекович;
по Алматинской области:
- председатель специализированного межрайонного экономического суда в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда – Кожахметов Берик Акишханович;
по Акмолинской области:
- судья Жаркаинского районного суда по собственному желанию – Сагинова Гульмира Маратовна;
- судья Кокшетауского городского суда по собственному желанию – Кожамуратов Сержан Акылбаевич;
по Жамбылской области:
- судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с достижением пенсионного возраста – Ясарова Рукия Карткуловна;
по Жетысуской области:
- председатель Аксуского районного суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда – Шаймерденов Нурлан Садыкович;
по Костанайской области:
- судья Костанайского межрайонного суда по собственному желанию – Жарасбаев Жумаш Рамазанович;
по Мангистауской области:
- председатель Актауского городского суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда – Шайдуллин Бауыржан Жауымбайулы;
по Туркестанской области:
- судья Казыгуртского районного суда в связи с уходом в отставку – Жумабаев Нуржан Амзебаевич;
по Восточно-Казахстанской области:
- судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с переходом на другую работу – Оразбаев Салик Канатович.
Указ вступил в силу со дня подписания.