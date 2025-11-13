В Оренбургской области РФ продолжает дорожать бензин, владельцы авто пересаживаются на автобусы, - СМИ

CentralAsia (CA) - Ситуация с автомобильным топливом в Оренбургской области РФ до сих пор остается напряженной. 56orb сообщил, что сейчас происходит на заправках региона.

Жители Оренбургской области отмечают, что заправка автомобиля обходится им в ощутимо большую сумму, чем еще несколько месяцев назад. Цены на топливо в регионе растут с начала года, и тенденция, судя по всему, останавливаться не собирается.

По данным с официального сайта Оренстата, за десять месяцев текущего года бензин в среднем подорожал более чем на 10%. Особенно заметен скачок в последние недели — буквально «на глазах» растут ценники на табло автозаправочных станций. Только за октябрь литр популярных марок АИ-92 и АИ-95 прибавил в цене от 40 до 60 копеек, а дизельное топливо — сразу на целый рубль.

Сегодня средняя стоимость топлива по области выглядит следующим образом: литр бензина АИ-92 приближается к отметке в 60 рублей, АИ-95 уже почти достиг 65 рублей, а дизель перевалил за 72 рубля. Для сравнения: еще в январе 92-й бензин стоил около 54,5 рубля, а 95-й — менее 59 рублей за литр.

Эксперты отмечают, что повышение цен связано сразу с несколькими факторами — от колебаний оптового рынка и сезонного спроса до логистических издержек и роста мировых котировок на нефтепродукты. Тем временем водители вынуждены пересматривать свои привычки: кто-то старается заправляться «по акции», кто-то реже садится за руль, а некоторые и вовсе задумываются о переходе на газ или общественный транспорт.

Когда остановится рост цен — вопрос открытый. Пока же кошельки автомобилистов продолжают стремительно худеть, и каждая поездка к заправке становится все более ощутимым ударом по семейному бюджету.