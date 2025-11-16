Континенты «отслаиваются» снизу и питают океанские вулканы, - геологи

CentralAsia (CA) - Британские ученые обнаружили скрытый процесс в недрах Земли: фрагменты континентов постепенно отрываются от их нижней части и уносятся на тысячи километров под океаны, подпитывая вулканическую активность десятки миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Геологи давно недоумевали: почему вулканические острова посреди океанов, вдали от границ тектонических плит, содержат химические элементы, характерные для континентов? Откуда в лаве острова Рождества в Индийском океане появились «континентальные» следы?

Исследователи из Саутгемптонского университета и их коллеги из Германии, Канады и Уэльса нашли ответ, который переворачивает представления о том, как работают внутренние процессы планеты.

В исследовании отмечается, что десятилетиями ученые знали, что участки мантии под океанами выглядят странно загрязненными, как будто фрагменты древних континентов каким-то образом оказались там, но не могли адекватно объяснить, как весь этот континентальный материал туда попал.

Оказывается, когда континенты начинают раскалываться под действием тектонических сил, в глубинах Земли запускается необычный механизм — «мантийная волна». Это медленное вращательное движение распространяется вдоль основания континентов на глубине 150-200 км.

Представьте себе гигантский каток, который медленно проходит под континентом и постепенно снимает материал с его глубоких корней, словно скребок счищает слой краски.

Процесс происходит невероятно медленно — примерно в миллион раз медленнее, чем ползет улитка. Но за миллионы лет оторванные фрагменты континентальной породы перемещаются более чем на 1000 км в сторону океана, где попадают в мантию — горячий слой под океанским дном.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда создала компьютерное моделирование поведения земной коры и мантии. Затем ученые сопоставили результаты с реальными геологическими данными из Индийского океана.

Особенно показательным оказался анализ Индоокеанской подводной провинции — цепи вулканических образований, возникших после распада суперконтинента Гондвана более 100 млн лет назад.

Выяснилось интересное: вскоре после раскола Гондваны на поверхность излилась магма, необычайно богатая континентальным материалом. Со временем концентрация этих элементов постепенно снижалась по мере того, как поток материала из-под бывших континентов иссякал.

Мантия продолжает ощущать последствия распада континентов еще долгое время после того, как сами континенты разделились. Система не отключается с образованием нового океанического бассейна — мантия продолжает двигаться, перестраиваться и переносить обогащенный материал далеко от места своего зарождения».

До сих пор считалось, что «континентальные» элементы в океанских вулканах попадают туда двумя путями: либо вместе с океаническими отложениями при погружении тектонических плит, либо из глубинных мантийных плюмов — восходящих потоков горячей породы из самых недр планеты.

Однако эти объяснения не работали во всех случаях. В некоторых вулканических регионах нет признаков переработанной коры, а другие слишком холодные и неглубокие для мантийных плюмов.

Новое открытие предлагает третий механизм, который может действовать независимо от двух предыдущих. Примечательно, что в случае с Индоокеанской провинцией вулканизм происходил вообще без участия глубокого мантийного плюма.

В исследовании отмечается, что открытие указывает на совершенно новый механизм, который также формирует состав мантии Земли. Мантийные волны могут переносить сгустки континентального материала далеко в океаническую мантию, оставляя после себя химический след, который сохраняется еще долго после того, как континенты разорваны на части.

Исследование показывает, что планета намного более динамична, чем считалось ранее. Процессы в ее недрах связаны сложными обратными связями и продолжают влиять на поверхность спустя десятки миллионов лет после инициирующего события.