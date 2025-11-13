Токаев 14-15 ноября посетит Узбекистан с государственным визитом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Шавката Мирзиёева 14-15 ноября посетит с государственным визитом Узбекистан.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

16 ноября президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

