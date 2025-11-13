экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильнейшая магнитная буря 2025 года пошла на спад

CentralAsia (CA) -  Самая сильная магнитная буря года, которая началась на Земле во вторник, постепенно стихает, но не закончится до конца суток, сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами, событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был», - отметили ученые.

В лаборатории сообщили, что на данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек заметно снизилась из-за недостатка энергии. «Возможность повторных сильных взрывов считается маловероятной. Кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на нас», - сказали специалисты.

«После завершения текущей магнитной бури ожидается довольно длительная стабилизация, возможно, до конца ноября», - заявили в лаборатории.

