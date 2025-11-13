Узбекистанца приговорили к 3 годам тюрьмы за участие в военных действиях в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Ферганский районный суд приговорил 24-летнего узбекистанца А.К., принимавшего участие в российских военных действиях на территории Украины, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на материалы суда.

В 2022 году подсудимый приехал в Москву на заработки. Сначала узбекистанец трудился уборщиком в торговом центре в Подмосковье, затем на такой же позиции в другом заведении.

В сентябре того же года иностранца задержала полиция, когда тот прогуливался с девушкой. В ходе обыска у спутницы мигранта обнаружили наркотики. Парня привлекли к уголовному делу. Российский суд назначил ему 7 лет колонии.

По словам иностранца, руководство пенитенциарного учреждения сразу предлагало ему подписать контракт и вступить в армию РФ, за что обещали освободить от тюрьмы и предоставить гражданство России. Узбекистанец отказался от службы в Вооруженным силах. Но после того, как несколько раз угодил в карцер за нарушение режима, в ноябре 2024 года изменил свое мнение. Мигрант подчеркнул, что начальник колонии при этом угрожал добавить к сроку заключенного еще 10 лет.

В итоге наемник получил паспорт РФ, после чего прошел военную подготовку под Донецком. Затем его отправили в зону боевых действий. По признаниям А.К., его задачей было на мотоцикле доставлять продовольствие военным, находившимся на передовой.

В феврале 2025 года при очередном выезде к линии боевого соприкосновения уроженца Узбекистана атаковал украинский дрон, вследствие чего военнослужащий получил ранения руки и ноги. К тому же в результате взрыва бомбы в лоб мужчине влетел камень.

Подсудимый рассказал, что за восемь месяцев службы дважды пытался сбежать, но первый раз его поймали и вернули в расположение гарнизона. В августе текущего года он совершил удачную попытку, добравшись до Москвы, где обратился в консульство Узбекистана с просьбой о выдаче свидетельства о возвращении на родину.

Получив необходимый документ, А.К. прилетел из столицы России в Фергану, где был задержан правоохранительными органами.

Участие узбекистанца в боевых действиях подтверждено наличием российского военного билета и снимками, сделанными во время пребывания в зоне конфликта. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, попросив смягчения наказания в связи с добровольным возвращением домой.

В итоге его признали виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса республики и назначили 3 года лишения свободы. А.К. будет отбывать наказание в колонии общего режима.