Минобороны Турции рассказало, что находилось на борту разбившегося в Грузии самолета

CentralAsia (CA) - На борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета не было никаких боеприпасов — внутри находился личный состав, а также средства обслуживания и запчасти для самолетов. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает GZT.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время нет точных данных о причине крушения.

Минобороны также опровергло заявления о том, что самолет был «старым» или «ненадлежащим образом обслуживался» — уточняется, что он был приобретен у Саудовской Аравии в 2012 году, принят на вооружение в 2014 году, модернизирован и возвращен в эксплуатацию в 2022 году.

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение вчера на границе Грузии и Азербайджана. В результате крушения погибли 20 военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека. Все полеты турецких самолетов C-130 приостановлены.

Работы спасательной группы, созданной Грузией и Турцией, завершены — тела всех погибших найдены, черный ящик самолета обнаружен и передан властям Турции. Все части самолета, разбросанные по обширной территории, собираются, а основная часть самолета, сгоревшая после крушения, также будет доставлена в Турцию.