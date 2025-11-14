США прекратили чеканку одноцентовых монет. Их выпускали больше 200 лет

Министерство финансов США официально прекратило выпуск одноцентовых монет — 12 ноября на Монетном дворе в Филадельфии отчеканили последний пенни под надзором казначея США Брэндона Бича, сообщает CNN. Власти объявили, что продадут последние отчеканенные экземпляры с аукциона.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп поручил прекратить чеканку одноцентовых монет, сославшись на ее нерентабельность.

По данным Монетного двора США, в 2024 году изготовление и распространение одного цента стоило около 3,7 цента. За последние годы чеканка пенни подорожала более чем в два раза из-за роста стоимости меди, используемой при производстве монет.

Сами пенни не будут выводить из оборота. В настоящее время в США в обращении находятся около 300 миллиардов пенни.

Выпуск одноцентовых монет в США начался в 1793 году — с момента основания Монетного двора в Филадельфии, — хотя впервые пенни отчеканили еще за шесть лет до этого.

Пенни — не единственная американская монета, чеканка которой стоит больше номинала. По данным Монетного двора США, в 2024 году на изготовление и распространение каждой монеты номиналом пять центов тратили около 14 центов.

В прошлом США уже отказывались от чеканки монет с низким номиналом, в том числе из-за роста стоимости меди. Конгресс США в 1857 году отказался от выпуска непопулярной монеты номиналом полцента, а также уменьшил размер одноцентовой монеты, чтобы сократить количество используемой меди.