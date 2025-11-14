«Би-би-си» извинилась перед Трампом, но отказалась выплачивать компенсацию

CentralAsia (CA) - Британская телерадиокомпания «Би-би-си» принесла официальные извинения президенту США Дональду Трампу, но отклонила его требования о компенсации, сообщила «Би-би-си».

Инцидент связан с прошлогодним выпуском программы «Панорама», где при монтаже были совмещены фразы из выступления Трампа 6 января 2021 года, создавшие впечатление, что он напрямую призывал сторонников к штурму Капитолия.

В смонтированном варианте прозвучали слова: «Мы пойдем к Капитолию, я буду с вами, и мы будем бороться. Мы будем бороться до конца». В оригинальной речи эти фразы были разделены часовым интервалом. Программа вышла в эфир за неделю до выборов в США.

Председатель «Би-би-си» Самир Шах признал, что монтаж «создал ложное впечатление о прямом призыве к насилию» и направил личное письмо в Белый дом. Корпорация заявила, что больше не будет показывать программу 2024 года. Этот скандал привел к отставке генерального директора Тима Дэви и главы новостного департамента Деборы Тернесс.

Адвокаты Трампа пригрозили подать в суд на BBC и потребовать возмещения ущерба в размере $1 млрд, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не выплатит ему компенсацию.

«Хотя «Би-би-си» искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что есть основания для иска о клевете», — говорится в материале.