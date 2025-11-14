экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев отправил Путину письмо благодарности после визита в Москву

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Владимиру Путину письмо благодарности по итогам своего государственного визита в Россию, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана»,— отметил казахстанский президент.

Особое внимание Токаев уделил подписанной сторонами Декларации о переходе двухсторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. «Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами»,— написал глава Казахстана.

Двухдневный визит Токаева в Москву включал неформальную встречу с Владимиром Путиным в первый вечер, когда лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки за ужином в узком кругу. На следующий день прошли официальные переговоры с участием делегаций двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com