Турция приостановила полеты C-130 на время расследования крушения в Грузии

CentralAsia (CA) - Турция приостановила полеты всех C-130 до завершения причин крушения самолета турецких ВВС вблизи грузино-азербайджанской границы. Об этом сообщило Минобороны Турции, передает TRT Haber.
«Полеты возобновятся после завершения всех подробных технических осмотров и проверок»,— сказали в ведомстве. Из заявления Минобороны следует, что боеприпасов на борту C-130 не было. Самолет перевозил личный состав и оборудование для обслуживания самолетов.
В ведомстве подчеркнули, что пока делать выводы о причинах крушения рано. По информации издания Karar, участвующие в расследовании специалисты изучают версию о технической неисправности.
Турция купила потерпевший крушение Lockheed C-130 Hercules у Саудовской Аравии в 2012 году. Воздушное судно было модернизировано в 2022-м. По данным Минобороны Турции, последнее техническое обслуживание проводилось с 11 сентября по 12 октября.
C-130 упал 11 ноября в муниципалитете Грузии Сигнахи, вблизи грузино-азербайджанской границы. 20 человек погибли.