Саакашвили попросил Зеленского вернуть его в Украину по обмену пленными

CentralAsia (CA) - Третий президент Грузии, бывший глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме в Грузии, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных.
В обращении на украинском языке, опубликованном в фейсбуке Саакашвили 13 ноября, политик заявил, что «абсолютно очевидно, что мое преследование и моя судьба связаны с войной».
Саакашвили отметил, что он гражданин Украины и председатель исполнительного комитета национального совета реформ Украины, в котором работал под руководством Зеленского.
«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство [Украины], включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу исполнительного комитета национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас», — заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы в тюрьму.
Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Его взяли под стражу практически сразу после того, как он вернулся в Грузию. В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили заметно ухудшилось. С мая 2022 года политик находился в тбилисской клинике «Вивамед».
С учетом всех приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, как писало «Эхо Кавказа», он должен провести в заключении 12 с половиной лет — до 1 апреля 2034 года.
Власти Украины неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев.