США включили рак, ожирение и диабет в список причин для отказа в визе, - The Washington Post

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Администрация США включила онкологические заболевания, ожирение, диабет и сердечно-сосудистые болезни в перечень причин, которые могут стать основанием для отказа иностранцам в визах. Соответствующая директива была разослана Госдепартаментом американским дипмиссиям по всему миру 6 ноября, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст документа.

В руководстве, подписанном госсекретарем Марко Рубио, указано, что визовые офицеры обязаны учитывать состояние здоровья заявителей. «Определенные медицинские состояния — включая, но не ограничиваясь, сердечно-сосудистыми заболеваниями, респираторными заболеваниями, раком, диабетом, метаболическими заболеваниями, неврологическими заболеваниями и психическими расстройствами — могут потребовать сотен тысяч долларов на лечение», — говорится в директиве.

Отдельно отмечается, что ожирение следует рассматривать как негативный фактор, поскольку оно может вызывать апноэ сна, гипертонию и клиническую депрессию. Помимо медицинских показателей, консульским службам предписано учитывать возраст заявителей, количество иждивенцев и наличие у них особых потребностей или инвалидности.

По сведениям издания, документ был подготовлен политическим руководством Госдепа в обход стандартной процедуры согласования с профильными специалистами. Иммиграционный адвокат Вик Гоэл из Рестона (Вирджиния) отметил, что новые правила дают визовым офицерам «широкие полномочия» для отказа на основании распространенных заболеваний, которые ранее не считались безусловным основанием для запрета.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сообщила, что подобная практика «существует в течение 100 лет» и направлена на предотвращение ситуаций, при которых иностранцы становятся финансовым бременем для американских налогоплательщиков. По её словам, «администрация президента Трампа наконец-то полностью реализует эту политику, ставя интересы американцев на первое место».