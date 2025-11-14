Российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, - местные власти

CentralAsia (CA) - Российские военные ночь на 14 ноября нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки в нескольких районах Киева загорелись многоэтажные жилые дома. По последним данным, погиб один человек, 24 человека получили ранения, 40 человек спасены. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадали 25 человек. Девять пострадавших госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

По данным спасателей, в Деснянском районе в результате пожара на трех этажах многоэтажного дома погиб человек, по другому адресу в этом же районе произошло возгорание на седьмом этаже в жилом доме.

Возгорания в жилых домах также произошли в Подольском, Днепровском, Соломенском, Святошинском и Оболонском районах Киева.

В Голосеевском районе обломки (ракет или дронов, не уточняется) упали на территории больницы. В Днепровском районе также загорелись деревянные постройки спортивной базы на площади 200 квадратных метров. В Дарницком районе произошло возгорание на территории школы.