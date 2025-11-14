Karar: Основная версия крушения С-130 в Грузии — техническая неисправность

CentralAsia (CA) - Расследование крушения самолета C-130 турецких ВВС в Грузии в основном сосредоточено вокруг технических причин. Версия о внешнем вмешательстве, напротив, маловероятна, пишет Karar.

В работе участвуют около 70 специалистов, включая оперативно-следственную группу из 46 человек с высокопоставленными экспертами вооруженных сил Турции. Все обнаруженные части фюзеляжа направят на авиабазу в Кайсери для детального изучения.

Черный ящик уже находится в Турции. Эксперты хотят выяснить, что происходило в течение 27 минут после взлета. По видеозаписям и осмотру места падения известно, что до удара о землю у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. По словам источников Milliyet, причиной разрушения могла стать коррозия фюзеляжа.

Lockheed C-130 Hercules перевозил 20 турецких военнослужащих. Все они погибли при крушении самолета в муниципалитете Сигнахи, вблизи грузино-азербайджанской границы. МВД Грузии возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.