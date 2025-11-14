Глава Пентагона объявил о начале операции «Южное копье» против наркотеррористов

Пит Хегсет

CentralAsia (CA) - Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что США начинают операцию против наркокартелей в Западном полушарии, она получила название «Южное копье» (Southern Spear).

«Эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал Хегсет в соцсети X.

Подробностей операции он не привел.

По данным Associated Press, через несколько дней самый современный американский авианосец «Джеральд Форд» подойдет к берегам Венесуэлы. Он присоединится к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, расположившимся в Латинской Америке и Карибском бассейне, образуя крупнейшее за последние десятилетия военное присутствие США в регионе — со времен вторжения в Панаму в 1989 году.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. По словам собеседников телеканала, в Белом доме считают, что такие действия были бы полезны «в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, США модернизируют военную инфраструктуру в Карибском море.

По информации The New York Times, администрация Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. Один из них предполагает, США направят в Венесуэлу элитное подразделение войск специального назначения «Дельта» или отряд морской пехоты SEAL Team 6, которые занимаются борьбой с терроризмом. Перед ними могут поставить задачу захватить или убить Мадуро.

Николас Мадуро называл действия США «враждебной осадой». Он призывал Вашингтон «отказаться от своих планов насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке». The Washington Post писала, что Мадуро в октябре направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил укрепить воздушную оборону Венесуэлы, в том числе восстановить несколько российских истребителей Су-30