В России заявили об атаке 216 дронов, БПЛА повредили нефтебазу в Новороссийске

Фото канала @nrg_kz

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО «перехватили и уничтожили» 216 украинских беспилотников.

Из них 66 сбиты над территорией Краснодарского края, еще 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над Крымом. Кроме того, восемь БПЛА ликвидированы над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской области, два — над Брянской и по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей. Вместе с этим 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, говорится в публикации ведомства.

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. Как сообщил мэр Андрей Кравченко, в городе введен режим чрезвычаной ситуации для устранения последствий атаки беспилотников ВСУ.

Повреждения также получили «береговые сооружения». В оперштабе заявили, что после падения обломком дронов на нефтебазе произошел пожар, он уже ликвидирован. В порту Новороссийска из-за падения обломком беспилотников повреждения зафиксированы на одном из гражданских судов. Пострадали три человека из экипажа корабля, их госпитализировали.

По нескольким адресам в Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома. В одном из домов фрагменты дрона попали в квартиру на четвертом этаже, еще в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали. По данным оперштаба, также повреждены пятиэтажный, 15-этажный и 16-этажный жилые дома. Там пострадавших нет.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» (им управляет «Транснефть») — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Как отмечает Energy monitor, через инфраструктуру комплекса казахстанские экспортеры ежегодно отгружают свыше 6 млн тонн нефти. Груз следует по двум основным маршрутам: нефтепровод Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепровод Махачкала – Новороссийск.