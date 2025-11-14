Россия признает водительские права стран, где русский язык официальный, - председатель Госдумы

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия будет признавать водительские права желающих работать водителем из тех стран, где русский язык имеет официальный статус, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента, трансляция велась на ее сайте.

«Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля», — сказал Володин.

Он также заявил, что знание русского языка — это «базовый вопрос» в признании иностранных водительских прав в России. По его словам, те, кто приезжает в Россию и хочет здесь работать, «должны знать русский язык, уважать наши национальные законы, культуру, традиции, историю». «Мы никого не ущемляем, мы отстаиваем свой суверенитет», — добавил Володин.

Согласно действующему законодательству, в России признают иностранные водительские права. Их необходимо перевести на русский язык и нотариально заверить. Как следует из п. 12, ст. 25 196-ФЗ, иностранцы должны сдавать экзамены и получить российские права для осуществления трудовой деятельности (например, водители такси) в России. Исключениями являются граждане Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии, где русский язык имеет статус официального.