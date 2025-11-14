экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Санкт-Петербурге продлят запрет мигрантам работать в такси и курьерами

CentralAsia (CA) -  Власти Санкт-Петербурга намерены продлить на весь 2026 год запрет мигрантам, работающим по патентам, трудиться в службах такси и курьерской доставки. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова направлен 13 ноября на антикоррупционную экспертизу.

Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга предписано к 1 августа 2026 года представить губернатору соображения относительно целесообразности дальнейшего продления запрета — уже на 2027 год.

Запрет на работу в такси был введен для мигрантов в конце июля — до конца 2025 года. Смольный объяснил, что решение «направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ».

В полной мере запрет заработал 8 ноября. По оценке участников рынка, ограничения привели к сокращению числа водителей в городе на 12%.

О запрете мигрантам работать курьерами (также поначалу лишь до конца 2025 года) стало известно 11 августа. «Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — подчеркнули в Смольном.

