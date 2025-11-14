Магнитная буря на Земле завершилась, она продолжалась 42 часа

CentralAsia (CA) - Магнитная буря на Земле завершена, она продолжалась 42 часа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Геомагнитное событие завершено. Оно стало вторым по силе за последние пять лет», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Сейчас, по словам ученых, геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, "упали на самое дно".

«Геомагнитный шторм продолжался 42 часа и стал самым сильным в текущем году», - добавили в лаборатории.

Отмечается, что в текущем солнечном цикле, 25-м с начала наблюдений, было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7, как в этот раз, и выше. Самой сильной за это время стала буря высшего уровня G5.0 10-12 мая 2024 года. На втором месте расположилось завершившееся событие, а на третьем - буря 10-11 октября 2024 года, которая достигала таких же пиковых значений, но была более короткой.