Казахстан заявил о штатной отгрузке нефти через Новороссийск после атаки дронов

CentralAsia (KZ) - Казахстан после ночной атаки дронов на порт Новороссийска продолжает отгрузку нефти через него в штатном режиме и без ограничений. Об этом сообщило Минэнерго страны, передает Tengrinews.

В ведомстве заявили, что по состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме и без ограничений.

«Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле», — сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

Казахстан экспортирует свою нефть через нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям: нефтепроводу Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепроводу Махачкала — Новороссийск.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость 184 тыс. куб. м).

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся атаке дронов, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» была повреждена, сообщал оперштаб Краснодарского края. Также повреждения получили береговые сооружения и многоквартирные дома в городе (там упали обломки беспилотников). Кроме того, обломки летательного аппарата повредили одно из гражданских судов в порту, несколько человек пострадали.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил утром 14 ноября, что обломки дрона повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП) и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Связанная с Казахстаном нефтяная инфраструктура уже подвергалась украинским атакам. В феврале и марте украинские дроны атаковали станцию «Кропоткинская» КТК. В результате объемы транспортировки казахстанской нефти были ограничены.

В МИД Казахстана после этого заявили, что власти «довели свою озабоченность до Украины» в связи с атакой на КТК.

В конце августа украинские беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга. Через него, как отмечает Tengrinews, идут поставки в том числе казахстанской нефти.

