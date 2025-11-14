Выходные по Узбекистану будут очень тёплыми
- Узбекистан, погода
- 16:01, 14 ноября 2025
- Просмотров: 254
CentralAsia (UZ) - В пятницу и в ближайшие выходные дни по территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха ночью будет в пределах +2…+7 градусов, днём +17…+22 градусов. Это на 3−5 градусов выше нормальных (среднемноголетних) для середины ноября значений.
Ветер восточный от слабого до умеренного.
В Ташкенте осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днём +18…+20 градусов.
