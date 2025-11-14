экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выходные по Узбекистану будут очень тёплыми

CentralAsia (UZ) -  В пятницу и в ближайшие выходные дни по территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха ночью будет в пределах +2…+7 градусов, днём +17…+22 градусов. Это на 3−5 градусов выше нормальных (среднемноголетних) для середины ноября значений.

Ветер восточный от слабого до умеренного.

В Ташкенте осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днём +18…+20 градусов.

