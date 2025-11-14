В Казахстане в выходные будет без осадков

CentralAsia (KZ) - Под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана 15-17 ноября ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере местами пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, в северных регионах – с низовой метелью, также ожидается гололед, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ночью и утром прогнозируется туман.

Днем на западе страны будет +5+13 градусов, на юге +12+20 градусов, на юго-западе ожидается понижение температуры до +7+16 градусов, на северо-западе до -3+10 градусов, на севере до -3+5 градусов. В центре страны потеплеет до + 5+10 градусов, на востоке до +1+12 градусов, на юго-востоке до +11+19 градусов, в горных районах будет +2+7.

