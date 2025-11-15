В Австралии нашли пчелу с рогами — и назвали ее Люцифером

Рожки на голове имеют только самки нового вида пчел Megachile Lucifer

CentralAsia (CA) - Австралийские ученые открыли новый вид пчел — с рожками и дали ему соответствующее имя: Люцифер, пишет «Би-би-си».

Полное название нового вида — Megachile Lucifer. Мегахилы — это род пчел. Ученые обнаружили «Люцифера», когда изучали редкий вид цветов в регионе Голдфилдс на западе Австралии, в 470 км на восток от Перта.

Очень хорошо различимые рожки носят только самки этих пчел. При помощи этих рожек они могут защищаться от врагов или собирать пыльцу, нектар либо стройматериал для гнезд — например, смолу.

Руководительница группы ученых, открывших новый вид пчел, доктор Кит Прендергаст говорит, что в то время она как раз смотрела сериал «Люцифер» на Netflix.

По словам доктора Прендергаст, это первое за 20 лет пополнение в этом роду пчел.

«Когда я составляла описание этого нового вида, я смотрела „Люцифера“ на Netflix. Имя подошло просто идеально. Я большая фанатка нетфликсовского Люцифера, так что думать тут особо не пришлось», — объясняет она.

Доктор Прендергаст вкладывает и еще один смысл в это наименование. «Люцифер» в переводе с латыни означает «светоносный» — и, по мысли Кит Прендергаст, это имя символизирует необходимость проливать свет на важность охраны местных видов пчел и изучения механизмов опыления редких видов растений.

В докладе об открытии, опубликованном в издании Journal of Hymenoptera Research, ученые призвали объявить район, где обитают эти пчелы и растут редкие виды цветов, заповедником.

«И новый вид пчел, и исчезающий вид цветов были найдены на небольшой территории, и поэтому им обоим одновременно может угрожать вмешательство [человека] в их ареал обитания и другие опасности, такие как изменение климата», — говорит доктор Прендергаст.

Она жалуется, что многие горнодобывающие компании при оценке влияния их работы на окружающую среду не учитывают это влияние на пчел.

«Поэтому мы можем терять еще не описанные виды, в том числе и те, что играют ключевую роль в поддержке исчезающих видов растений и экосистем, — объясняет Прендергаст. — Без знаний о том, какие дикие пчелы существуют и от каких растений они зависят, мы рискуем потерять и тех, и других — еще до того, как узнаем об их существовании».