Трамп планирует отсудить у BBC до $5 млрд

// The White House

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил 14 ноября, что подаст в суд на британскую медиакорпорацию BBC, несмотря на полученные извинения, пишет DW.

BBC принесла формальные извинения за монтаж речи Трампа в программе Panorama, но отказалась от выплаты компенсации.

«Мы собираемся подать на них в суд на сумму от одного до пяти миллиардов долларов, вероятно, на следующей неделе. Думаю, мне придется это сделать. Они даже признались в мошенничестве», - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.

Трамп также сообщил, что не обсуждал ситуацию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но планирует связаться с ним в ближайшие дни. По словам президента, Стармер пытался выйти на контакт и был смущен произошедшим.

Скандал связан с документальным фильмом «Трамп: второй шанс?», вышедшим перед президентскими выборами 2024 года. В фильме три фрагмента речи Трампа от 6 января 2021 года были смонтированы таким образом, что создавалось впечатление призыва к насилию во время штурма Капитолия.

Белый дом обвинил BBC в распространении «фейковых новостей». Адвокаты Трампа требовали опровержения, извинений и компенсации в размере 1 млрд долларов. На фоне скандала в отставку подали генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс.

Глава Совета BBC Самир Шах в письме Белому дому выразил сожаление по поводу монтажа речи Трампа. Корпорация заявила, что программа не будет показана повторно.