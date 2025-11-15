Азербайджан вызвал посла России из-за попадания ракеты в посольство в Киеве

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало 14 ноября посла России Михаила Евдокимова и выразило протест в связи с падением ракеты «Искандер» на территорию посольства Азербайджана в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана.

Инцидент произошел около 01:00 14 ноября во время ракетно-бомбового удара по украинской столице.

В ночь на 14 ноября 2025 года Россия нанесла массированный удар по Украине, атаковав Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Погибли шесть человек, 35 ранены, среди них дети 7 и 10 лет. В Киевской области пострадали еще шестеро, включая ребенка.

В результате взрыва полностью разрушена часть стены периметра посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел. Комплексу дипмиссии нанесен серьезный ущерб. Человеческих жертв удалось избежать, пишет МИД.

Азербайджанская сторона отметила, что подобные инциденты происходили и ранее. 10 марта 2022 года в результате авиаудара было повреждено здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове. 2 января 2024 года после удара ракеты «Кинжал» в 35 метрах от здания посольства образовалась воронка диаметром около 3 метров, на глубине 8 метров был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. 28 августа 2025 года в результате авиаудара примерно в 50 метрах от посольства были повреждены административное здание, консульский отдел и резиденция посла.

Также 8 и 18 августа 2025 года были нанесены удары беспилотниками по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали сотрудники и была повреждена инфраструктура.

В МИД Азербайджана сказали, что все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных ударов. Российская сторона была проинформирована о предыдущих инцидентах официальными нотами, а координаты зданий азербайджанских дипмиссий в Украине были переданы России еще в апреле 2022 года. Тогда российская сторона заверила, что координаты будут учтены Министерством обороны.

Азербайджан заявил о недопустимости ударов на дипломатические представительства, и предложил России провести расследование и предоставить подробные объяснения.