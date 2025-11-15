экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В полицейском участке в Кашмире произошел мощный взрыв
// Из соцсетей

CentralAsia (CA) -  Мощный взрыв произошел в ночь на 15 ноября в полицейском участке в Сринагаре, летнем административном центре контролируемой Индией части Кашмира. Об этом сообщила местная полиция.

После взрыва в здании начался пожар, загорелись также несколько автомобилей, припаркованных на территории участка. К месту происшествия прибыло множество пожарных машин и карет скорой помощи.

Причина взрыва пока не установлена. Местные СМИ называют это случайным происшествием.

Правительственные войска перекрыли все дороги, ведущие к полицейскому участку.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com