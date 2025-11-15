В полицейском участке в Кашмире произошел мощный взрыв

// Из соцсетей

CentralAsia (CA) - Мощный взрыв произошел в ночь на 15 ноября в полицейском участке в Сринагаре, летнем административном центре контролируемой Индией части Кашмира. Об этом сообщила местная полиция.

После взрыва в здании начался пожар, загорелись также несколько автомобилей, припаркованных на территории участка. К месту происшествия прибыло множество пожарных машин и карет скорой помощи.

Причина взрыва пока не установлена. Местные СМИ называют это случайным происшествием.

Правительственные войска перекрыли все дороги, ведущие к полицейскому участку.