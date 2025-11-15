Генсек ООН осудил атаку России на гражданские объекты в Украине

- Азия и мир, политика
- 11:16, 15 ноября 2025
- Просмотров: 628
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил атаку России на гражданские объекты в Киеве и других регионах Украины.
Он призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага к справедливому миру, который уважал бы суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Координатор гуманитарной помощи ООН на территории Украины Маттиас Шмале выразил сожаление по поводу новой волны ударов дронов и ракет, которые нанесли ущерб жилым домам, медицинским учреждениям и системам отопления. Он осудил продолжающееся нанесение массового вреда гражданскому населению на фоне наступающей зимы.
В результате авиаударов в пятницу утром был причинен ущерб посольству Азербайджана в Киеве. Генсек ООН напомнил о принципе неприкосновенности дипломатических объектов.
Эксперты ООН по правам человека отметили усиление атак на энергосеть Украины. В октябре в нескольких регионах произошли экстренные отключения электроэнергии, вызванные целенаправленными атаками России и масштабными ударами по энергетической инфраструктуре.
По данным СМИ, в результате атаки на Киев в пятницу погибли как минимум шесть человек. ЮНИСЕФ сообщил, что среди раненых двое детей — семи и десяти лет. Детский фонд ООН призвал прекратить атаки и обеспечить защиту детей.