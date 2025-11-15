Водные ведомства стран Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище в межвегетационный период

CentralAsia (KZ) - В городе Ашхабад состоялось 91-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), пишет Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

В нем приняли участие председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев, министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоди Шоимзода. В качестве наблюдателя выступил советник посольства Кыргызской Республики в Туркменистане Эмиль Шадыханов.

В рамках заседания стороны рассмотрели итоги вегетационного периода 2025 года. Также был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 гг. В соответствии с данным графиком был согласован прогнозируемый приток в Шардаринское водохранилище.

Кроме того, стороны отчитались о ходе работ по реализации задач, поставленных на саммитах глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Следующее, 92-е заседание МКВК пройдет в следующем году в Таджикистане.

«Прошедший поливной период прошел в непростых климатических условиях, но взаимодействие всех государств, входящих в МКВК, позволило обеспечить стабильное прохождение вегетации. Основа дальнейшей совместной работы закладывается на подобных заседаниях. Мы и наши партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон», – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

