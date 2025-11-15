Токаев и Мирзиёев провели переговоры
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 ноября провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, пишет Акорда.
В ходе встречи главами государств были обсуждены дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
