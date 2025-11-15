экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев и Мирзиёев провели переговоры

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 ноября провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, пишет Акорда.

В ходе встречи главами государств были обсуждены дальнейшие перспективы развития  казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

