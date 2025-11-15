Прогноз погоды по Узбекистану на 16 ноября

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды по Узбекистану на 16 ноября.

С 20:00 15 ноября до 20:00 16 ноября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный.

Ташкент: ветер 3–8 м/с, ночью +4...+6°, днем +18...+20°.

Каракалпакстан, Хорезмская область: ветер 7–12 м/с, ночью +2...+7°, днем +17...+22°.

Бухарская, Навоийская области: ветер 7–12 м/с, ночью +4...+9°, днем +17...+22°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ветер 7–12 м/с, ночью +2...+7°, днем +17...+22°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ветер 7–12 м/с, ночью +2...+7°, днем +19...+24°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ветер 5–10 м/с, ночью +2...+7°, днем +15...+20°.

Горные районы: ветер 7–12 м/с, ночью +2...+7°, днем +12...+17°.