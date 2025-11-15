Китай призвал своих граждан воздержаться от визитов в Японию

Санаэ Такаити // Офис премьер-министра Японии

CentralAsia (CA) - Китай предупредил Японию о «сокрушительном» военном поражении в случае применения силы для вмешательства в дела Тайваня и призвал китайских граждан воздержаться от визитов в Японию, пишет Reuters.

В пятницу Токио вызвал посла Китая в Японии в знак протеста против публикации высокопоставленного китайского дипломата о премьер-министре Санаэ Такаити.

Такаити спровоцировала дипломатический скандал, заявив на прошлой неделе в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может представлять «ситуацию, угрожающую выживанию», и спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

В прошлую субботу генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал на сайте X новостную статью о высказываниях Такаити и написал в удаленном позже посте: «Необходимо отрубить грязную шею, которая в это влезет».

МИД Японии вызвал посла Китая за заявления Сюэ, назвав их «крайне неуместными». Некоторые японские политики призывали к высылке Сюэ, но Токио попросил Пекин «принять соответствующие меры».

Представитель Минобороны Китая Цзян Бинь заявил, что если Япония осмелится применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от Народно-освободительной армии Китая.

В четверг МИД Китая вызвал посла Японии в Китае для выражения решительного протеста. Это первый случай за более чем два года — ранее посол вызывался в августе 2023 года из-за сброса сточных вод АЭС «Фукусима-1» в море.

МИД Китая выразил обеспокоенность действиями Японии в военной сфере, включая неоднозначность принципов отказа от использования ядерного оружия. Представитель министерства Линь Цзянь заявил, что решение Японии не исключать приобретение атомных подводных лодок свидетельствует о негативном изменении политики.

Поздно вечером в пятницу МИД Китая обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Японию, сославшись на ухудшение отношений и значительные риски.

Газета «Жэньминь жибао» заявила, что Япония стремительно наращивает военную мощь и пытается обелить историю агрессии и возродить милитаризм.

Японская телекомпания NTV сообщила, что посольство Китая в Токио дало сотрудникам указание воздержаться от выхода на улицу в связи с опасениями роста антикитайских настроений.

Официальный представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что Токио надеется на мирное разрешение проблемы Тайваня путем диалога.

В пятницу Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня раскритиковала депутата от правящей ДПП Тайваня Пуму Шэня, посетившего Берлин. Днем ранее китайская полиция объявила в розыск двух тайваньских блогеров, обвиняемых в сепаратизме, и предложила награду в 35 тысяч долларов.