США успешно испытали ядерную бомбу B61-12 на истребителе F-35. Фото

// Photo by Craig Fritz

CentralAsia (CA) - В августе 2024 года на испытательном полигоне Тонопа в штате Невада прошли успешные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с использованием истребителя F-35. Об этом сообщила лаборатория Sandia при Министерстве энергетики США.

Испытания организовала компания Sandia совместно с Национальной администрацией по ядерной безопасности США (NNSA) при поддержке авиабазы Хилл в штате Юта.

С 19 по 21 августа самолет F-35 доставлял и сбрасывал инертные (неядерные) версии бомбы B61-12. Испытания подтвердили надежность работы самолета, экипажей и системы вооружения в боевых условиях. Это были единственные летные испытания данной бомбы на F-35 за текущий год.

Важной частью испытаний стала первая в истории предварительная термическая подготовка испытательного образца перед его транспортировкой на самолете F-35. Это позволило проверить, как бомба выдерживает реальные условия эксплуатации.

В конце 2024 года NNSA завершила многолетнюю программу продления срока службы бомбы B61-12, что позволит использовать ее как минимум еще 20 лет. Ежегодные испытания подтверждают оценки лабораторий и готовность вооружений к применению.

«Эти летные испытания B61-12 на F-35A стали кульминацией огромного объема планирования и усилий всех участников не только Sandia, но и многих других агентств», - сказал Джеффри Бойд, руководитель наблюдения за проектами B61-12 и B61-13 в компании Sandia.

По словам руководителя испытательного полигона Брайана Эдкинса, во время испытаний потребовались корректировки плана для обеспечения безопасности. «Благодаря оперативной координации всей испытательной группы удалось провести два успешных дня испытаний, позволивших оценить три испытательных объекта», - сказал он.

Сотрудничество между Sandia, персоналом полигона Тонопа и ВВС США повышает эффективность оценки надежности и точности истребителя F-35 при выполнении различных задач. Данные испытаний помогут специалистам Sandia продолжить работу по обеспечению национальной безопасности.

⇳