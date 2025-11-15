Казахстан и Узбекистан договорились увеличить товарооборот до $10 млрд

CentralAsia (KZ) - В Ташкенте 15 ноября состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета с участием президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиёева, пишет Акорда.

Лидеры двух стран обсудили развитие сотрудничества в экономике, транспорте, энергетике и культуре.

Президент Токаев подчеркнул необходимость усиления экономических связей между странами. «Для нас Узбекистан — братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими», - сказал глава Казахстана.

Главной задачей обозначено выполнение Программы увеличения взаимного товарооборота до $10 млрд к 2030 году, которая была подписана 15 марта этого года. Для достижения этой цели создаётся Совет глав регионов, а также будут работать Деловой совет и совместная торговая компания UzKazTrade.

В настоящее время реализуется 78 совместных проектов на сумму более $1,7 млрд, которые создадут свыше 15 тыс. рабочих мест.

Токаев предложил перейти от простой купли-продажи товаров к созданию полных производственных цепочек в переработке мяса, зерна и масличных культур, а также развитии животноводства и органического растениеводства.

Особое внимание уделяется строительству Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», который должен усилить индустриальный потенциал региона. Перспективным направлением названо сотрудничество в добыче и переработке редкоземельных металлов.

Президент Казахстана отметил стратегическое значение транспортного сотрудничества. Страны работают над оптимизацией тарифов, упрощением административных процедур, развитием приграничной инфраструктуры и модернизацией пунктов пропуска.

Токаев пригласил узбекскую сторону к партнёрству в портах Актау и Курык для совместного развития Транскаспийского транспортного коридора. Также обсуждается сотрудничество в рамках коридора Север — Юг и железнодорожных маршрутов через Афганистан.

Рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек становится ключевым фактором благополучия обеих стран. Токаев предложил правительствам совместно выработать системные меры по гармонизации водохозяйственных политик.

Казахстан развивает цифровые технологии: открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, создаётся Исследовательский университет, запущен национальный суперкомпьютер. «Мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну», - сообщил Токаев.

Президент пригласил узбекские компании к сотрудничеству в IT-сфере, отметив успешное взаимодействие между Astana Hub и IT Park Uzbekistan.

Активно развиваются культурно-гуманитарные связи: проводятся перекрёстные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям, создаются филиалы вузов в обеих странах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул роль Высшего межгосударственного совета: «Наши отношения сегодня достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества. В их основе лежат прочное доверие, добрососедство и искренняя дружба между братскими народами наших стран. В нынешних непростых условиях особое значение приобретает тесное и проактивное взаимодействие для минимизации негативного влияния экономической конъюнктуры на наши страны и на весь регион».

Токаев выразил уверенность, что достигнутые договорённости будут способствовать дальнейшему углублению партнёрства во благо народов двух государств.

