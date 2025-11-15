Число вынужденно перемещённых лиц в мире достигло рекордных 123,2 миллиона, - УВКБ ООН

CentralAsia (CA) - По состоянию на конец 2024 года около 123,2 млн человек во всём мире были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьёзно дестабилизирующих общественный порядок, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Хотя темпы роста замедлились во второй половине 2024 года, масштабы кризиса остаются беспрецедентными: за последнее десятилетие число вынужденных переселенцев почти удвоилось, говорится в сообщении.

Больше 60% всех переселённых лиц остаются внутри своих стран (внутренне перемещённые лица).

Большинство вынужденных переселенцев ищут безопасность в соседних государствах, часто это страны с невысоким уровнем дохода.

Основные кризисные зоны: Судан, Сирия, Афганистан, Украина и другие.