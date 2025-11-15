Ученые раскрыли тайну убийства венгерского герцога, совершенного 750 лет назад

// Университет Этвёша Лоранда

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых под руководством венгерских исследователей подтвердила, что скелет, обнаруженный в Будапеште, принадлежит герцогу Беле Мачошскому — потомку королевских династий Арпадов и Рюриковичей. Об этом сообщается на сайте Университета Этвёша Лоранда.

Останки были впервые обнаружены в 1915 году при раскопках доминиканского монастыря на острове Маргит в Будапеште. Археологи нашли кости молодого человека со следами многочисленных травм. Уже тогда предположили, что это герцог Бела, убитый в ноябре 1272 года баном Генриком Кёсеги и его соратниками.

После первоначального изучения останки были переданы в Институт антропологии Будапештского университета. Ученый Лайош Бартуц задокументировал 23 удара мечом и множественные смертельные травмы черепа. Он пришел к выводу, что на герцога напали несколько человек одновременно, продолжая наносить удары, даже когда он лежал на земле.

После публикации в 1938 году все упоминания об останках исчезли, и многие считали, что они были утеряны во время Второй мировой войны. Неожиданно в 2018 году кости были вновь обнаружены в деревянном ящике среди десятков тысяч экспонатов Венгерского музея естественной истории.

В 2018 году была создана международная исследовательская группа, включавшая антропологов, генетиков, археологов и других специалистов. Их целью было подтвердить личность погибшего с помощью современных методов.

Антропологический анализ показал, что погребенному было чуть больше двадцати лет. Радиоуглеродное датирование подтвердило, что останки относятся ко второй половине XIII века. Исследование зубного камня выявило, что в рацион входили пшеница, ячмень, рыба и моллюски.

Анализ изотопов стронция показал, что человек провел раннее детство в регионе Вуковар и Срем (современные Хорватия и Сербия), а позже переехал в район современного Будапешта.

Генетическое подтверждение

Генетический анализ окончательно подтвердил королевское происхождение. Результаты показали, что Бела был правнуком короля Белы III, а его генетическая связь со святым Владиславом соответствует ожидаемой генеалогической схеме.

У герцога обнаружен сильный скандинавский генетический компонент (почти половина генома), что подтверждает его происхождение от династии Рюриковичей. Также выявлен восточносредиземноморский компонент, который может быть связан с его бабушкой — Марией Ласкариной из византийской императорской семьи.

Детальный судебно-антропологический анализ выявил 26 прижизненных травм: девять на черепе и 17 на остальных частях тела. Характер ран указывает на участие трех нападавших, атаковавших спереди, слева и справа.

Исследователи установили, что герцог пытался защищаться. Были использованы два вида оружия — сабля и длинный меч. Глубина порезов показывает, что на момент нападения на нем не было доспехов.

Нападение началось с ударов по голове и верхней части тела. Герцог пытался блокировать удары, но был обездвижен ударами сбоку. Когда он упал, нападавшие нанесли смертельные удары по голове и лицу.

Количество и жестокость ран указывают на сильную эмоциональную мотивацию, возможно, ненависть или внезапный гнев. При этом скоординированный характер нападения говорит о предварительном планировании.

Находка имеет исключительную ценность: помимо короля Белы III, Бела Мачошский — единственный подтвержденный представитель дома Арпадов, чей почти полный скелет сохранился до наших дней. Это дает редкую возможность изучить генетическое наследие династий Арпадов и Рюриковичей.