По итогам переговоров и Высшего межгоссовета Токаев и Мирзиёев приняли Совместное заявление

CentralAsia (KZ) - По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление.
Как пишет Акорда, также они подписали следующие документы:
1. Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан;
2. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;
3. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:
4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан;
5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о проведении совместных военных учений;
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов;
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан;
8. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026-2027 годы;
9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающим промышленности и геологии Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности;
10. Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;
11. Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии стереотаксическое радиохирургическое лечение «Гамма-нож»;
12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования» Республики Казахстан и Фондом государственного медицинского страхования Республики Узбекистан;
13. План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на период 2026-2027 годы;
14. Соглашение о сотрудничестве между акиматом Астаны и хокимиятом Ташкента;
15. Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз»;
16. Соглашение о принципах между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз» по разведочному проекту «Жаркын»;
17. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Ассамблея жастары» и Союзом молодежи Узбекистана.