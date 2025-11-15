Мирзиёев наградил Токаева орденом «Олий Даражали Дўстлик» — высшей госнаградой Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В резиденции «Куксарой» 15 ноября состоялась церемония вручения президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Олий Даражали Дўстлик».

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев особо отметил заслуги президента Республики Казахстан в укреплении отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между двумя братскими народами.

Отмечено, что благодаря совместным усилиям узбекско- казахстанские отношения приобрели беспрецедентную динамику и стали образцовыми. Активно взаимодействуют парламенты, правительства, регионы, бизнес, общественность и молодёжь. Расширяются культурно-гуманитарные обмены.

Стабильно растет товарооборот. Реализуются крупные проекты кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, сфере транспорта.

Отдельно подчеркнуты усилия Касым-Жомарта Токаева по продвижению идей мира и устойчивого развития на глобальном уровне, а также укреплению атмосферы доверия, взаимопонимания и партнёрства в нашем регионе.

Президент Казахстана выразил признательность главе нашего государства и народу Узбекистана за столь высокую награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений в духе дружбы и союзничества.

⇳