Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о трансграничных водных ресурсах

CentralAsia (UZ) - В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан прошло второе заседание Высшего межгосударственного совета двух республик.

Как пишет Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, 15 ноября глава ведомства Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев подписали межправительственное соглашение о совместном управлении трансграничными водными объектами.

Соглашение устанавливает механизмы взаимодействия по трансграничным рекам и каналам, обеспечивающим водоснабжение населения и сельскохозяйственных регионов. Документ предусматривает координацию эксплуатации водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования, проведение совместных обследований и принятие превентивных мер для предотвращения аварий.

Стороны договорились о создании совместной автоматизированной системы учета водных ресурсов на трансграничных участках с оперативным обменом данными. Система усилит контроль за использованием воды и укрепит доверие между водохозяйственными ведомствами.

Соглашение включает меры по модернизации инфраструктуры, снижению потерь воды, внедрению водосберегающих технологий и улучшению состояния орошаемых земель. Страны будут координировать действия по предотвращению последствий паводков, засух и других природных явлений.

Для выполнения договоренностей создается межправительственная комиссия, которая будет координировать работу, принимать решения по эксплуатации водохозяйственных объектов и формировать рабочие группы. Заседания комиссии пройдут дважды в год поочередно в Казахстане и Узбекистане.

Министр Нуржигитов отметил, что документ стал результатом работы, начатой в 2017 году. Соглашение основывается на международных обязательствах, включая соглашение стран Центральной Азии от 18 февраля 1992 года о совместном управлении водными ресурсами, конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков и конвенцию о праве использования международных водотоков. По его словам, принятие соглашения укрепляет доверие между странами, повышает водную безопасность приграничных регионов и способствует развитию сельского хозяйства.