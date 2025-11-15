В США изучат возможные связи демократов с Эпштейном: Минюст назначил прокурора

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой инициировать проверку материалов, связанных с предполагаемыми контактами между осуждённым Джеффри Эпштейном и рядом известных представителей Демократической партии, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

Как сообщает AP News, Бонди подтвердила, что Министерство юстиции назначило прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона для проведения расследования в рамках федеральной юрисдикции.

По данным People, Трамп заявил, что Министерство юстиции должно «изучить все возможные доказательства» и проверить материалы, касающиеся не только Клинтона, но и других политических и деловых фигур. При этом ни одному из упомянутых лиц не предъявлены обвинения, и на данный момент расследование направлено на сбор и анализ информации.

Трамп охарактеризовал ситуацию как «Эпштейнский обман» и сказал, что публикация новых документов требует «полной проверки». В то же время The Guardian напоминает, что ранее демократические законодатели обвиняли Минюст в недостаточной прозрачности по делу Эпштейна и требовали раскрыть все материалы.

Представители Минюста отмечают, что расследование находится на начальной стадии. Федеральные прокуроры изучат переписку, финансовые документы и другие материалы, связанные с окружением Эпштейна. Решение о возможном расширении рамок расследования будет принято после анализа всех полученных данных.

Пока официальные лица подчеркивают, что расследование является процедурой проверки фактов, а не обвинительным процессом, и должно установить, имеются ли достаточные основания для дальнейших юридических действий.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, осуждённый за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и известный своими связями с политической и деловой элитой. В 2019 году он был арестован по делу о торговле людьми и вскоре найден мёртвым в камере, что породило множество вопросов и споров вокруг обстоятельств его смерти.

Интерес к делу снова усилился после появления новых документов и переписки, а также обвинений в адрес Минюста США в сокрытии части материалов. На этом фоне Конгресс инициировал процесс раскрытия файлов, а президент Дональд Трамп поручил провести новую проверку возможных связей Эпштейна с влиятельными политиками.