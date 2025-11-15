Польша объявила о повторном открытии двух погранпереходов с Беларусью с 17 ноября

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Правительство Польши сообщило о возобновлении работы двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью — Кузница–Бялустецка и Бобровники–Брестовщина.

Открытие запланировано на 17 ноября. Эти переходы были закрыты в сентябре после обострения ситуации на границе и проведения совместных российских и белорусских военных учений «Запад-2025».

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, решение принято после консультаций с Литвой и будет вводиться в тестовом формате. По договорённостям, через пункт Кузница будет разрешён проезд легковых автомобилей и автобусов, а через Бобровники — легковых авто, автобусов и грузовиков из стран ЕС и Швейцарии.

МИД Беларуси приветствовал решение Варшавы и назвал его «важным шагом к нормализации движения». Польская сторона при этом подчёркивает, что открытие пунктов сопровождается усиленными мерами безопасности: вдоль дороги на участке Подляского воеводства устанавливается новая защитная ограда, а контрольно-пропускные процедуры остаются ужесточёнными.

Ситуация на польско-белорусской границе в ближайшие недели будет находиться под особым наблюдением обеих сторон, а дальнейшее функционирование переходов будет зависеть от стабильности обстановки и соблюдения договорённостей.