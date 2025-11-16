В Шарлотте начались рейды против нелегальных мигрантов

CentralAsia (CA) - В крупнейшем городе Северной Каролины — Шарлотте — федеральные власти начали рейды, направленные против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в город были направлены сотрудники Пограничного патруля США под руководством Грегори Бовино, ранее курировавшего операции по борьбе с незаконной миграцией в Чикаго и Лос-Анджелесе.

Представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин подтвердила, что в Шарлотт перебросили дополнительные силы. По её словам, цель мер — «обеспечить безопасность американцев» и дать гражданам возможность «жить, не опасаясь преступников-нелегалов». Подробностей она не раскрыла.

Как сообщает NBC News, первые задержания уже произведены. Однако местные власти выразили обеспокоенность, заявив, что подобные меры усиливают страх и напряжённость в обществе. Они призвали жителей сохранять спокойствие и не вступать в конфликты с правоохранителями.

Bloomberg напоминает, что повышенное внимание к Шарлотту возникло после трагедии в августе, когда 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита в трамвае. На неё напал американец Декарлос Браун, который ранее неоднократно задерживался полицией, но каждый раз выходил под залог без выплаты средств. Президент США Дональд Трамп тогда отметил, что Браун является рецидивистом.